Ilary Blasi: "Enrico Papi? È sempre colpa mia", il web sta con la conduttrice

Il rapporto tra Ilary Blasi ed Enrico Papi ancora al centro de L'Isola dei Famosi 2023. La conduttrice ha aperto la terza puntatata del reality show menzionando proprio il presunto litigio con l'opinionista, che ha ricevuto il Tapiro d'oro di Striscia la notizia. "Purtroppo il Tapiro l'ho preso per colpa tua, io non c'entravo nulla", ha subito dichiarato il conduttore. Non è tardata ad arrivare la replica dell'ex moglie di Francesco Totti...