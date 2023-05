Ilary Blasi in vacanza a Marrakech fa tendenza con i costumi di velluto

Compleanno a Marrakech per Ilary Blasi. L'ex moglie di Francesco Totti ha deciso di festeggiare i suoi 42 anni in Marocco, insieme al nuovo compagno Bastian Muller. Per l'occasione la conduttrice de L'Isola dei Famosi ha sfoggiato dei sensuali costumi da bagno in velluto. Più precisamente Ilary ha optato per due modelli del brand italiano Mermazing, specializzato in swimwear.