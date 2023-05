Ilary Blasi, ecco quanto guadagnerebbe all’Isola dei famosi

ROMA - E' iniziata da circa tre settimane l'avventura di Ilary Blasi all''Isola dei Famosi'. La celebre conduttrice, padrona di casa dal 2021 a oggi, è stata scelta da Mediaset alla conduzione del reality per le terza edizione consecutiv a. Ma la domanda che i fan e soprattutto i curiosi si fanno è sempre e solo una: quanto guadagna Ilary per presentare il programma?

Ilary Blasi all'Isola dei Famosi: "Ecco quanto guadagnerebbe"

Secondo Ivan Rota, cronista di 'Dagospia', in questi anni di conduzione del reality show, Ilary avrebbe ottenuto una cifra da capogiro. Secondo le indiscrezioni, la Blasi avrebbe guadagnato una cifra vicina ai 300mila euro per ogni edizione del programma condotta. Si tratta però solo di un rumor: la stessa Ilary non ha mai svelato l'esatta cifra del compenso percepito per la conduzione del programma.