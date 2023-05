Isola, Cecchi Paone contro Ilary: "Gli avvocati ne sanno più di te”

La coppia scoppiata

Lo scioglimento del team degli Accoppiados ha fatto infuriare Alessandro Cecchi Paone che vuole restare in coppia con il suo compagno Simone, al momento affidato alle cure dei medici dopo un leggero malore. la decisione di scoppiare gli Accoppiados ha innescato la polemica tra il concorrente e la conduttrice Ilary Blasi. «Noi giochiamo solo in coppia - ha sottolineato Cecchi Paone - a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia siamo entrati e in coppia ce ne andiamo. O coppia o niente, lo abbiamo detto ai quattro venti».

La lite tra Ilary e Cecchi Paone

La Blasi, non propriamente un esempio di diplomazia, ha ricordato al naufrago gli accordi sottoscritti. «Prima di partire avete letto e firmato un contratto - ha ribadito la Blasi - e quello che stai dicendo a me non risulta, facciamo così, Simone comunque non c'è e quindi ci prendiamo questa settimana e ne riparliamo». Ma a quel punto Cecchi Paone ha replicato in maniera tranciante. «I miei avvocati che sono più bravi di me e di te e hanno letto le condizioni del contratto: questa coppia è nata a settembre su richiesta dell'azienda e della produzione, questa coppia non si scoppia: questo non è un gioco, ma è un gioco al massacro». Ma Ilary non si è fatta per niente intimidire: «Alessandro - ha chiosato la Blasi - l'Isola l'hai già fatta, e ci sei pure ritornato! Sapevi come sarebbe stata».