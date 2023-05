Insulti e lacrime all'Isola dei Famosi: Fiore Argento contro Helena

Lo scontro con Fiore Argento

Tra le nemiche più ostili a Helena Prestes c’è Fiore Argento, che non tollera più i comportamenti della modella e lo denuncia davanti a tutti gli altri naufraghi. «Quando lei si è messa a fare il pianto greco dicendo che tutti la invidiano è stato assurdo - afferma la figlia del regista - mia cara, secondo te, tutti ti invidiano perché sei bella? Ma ti pare? Gran ca**i se sei bella o no. Io sono una stilista ho lavorato con persone bellissime». La modella, in crisi di nervi, si è successivamente sfogata scoppiando in un pianto ininterrotto: “Qui mi giudicano tutti, non riesco a essere me stessa”.