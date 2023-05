Ilary Blasi e Bastian in vacanza con Chanel Totti e fidanzato: tutti i dettagli

Compleanno da ricordare per Chanel Totti. La secondogenita dell'ex capitano della Roma ha raggiunto il traguardo dei 16 anni e per l'occasione si è concessa una breve fuga con la madre Ilary Blasi a Lugano. Con le due i rispettivi fidanzati: l'imprenditore tedesco Bastian Muller per la conduttrice, il giovane Cristian Babalus per la figlia di Totti. I quattro sono stati pizzicati dai paparazzi di Chi, che ha pubblicato foto inedite della vacanza, dove non sono mancati baci, abbracci e grandi sorrisi.