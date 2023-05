Settima puntata Isola dei Famosi: si avvicina la fase finale del reality

MILANO - Arriva in prima serata su Canale 5, il settimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. A una settimana dalla reunion dei naufraghi in un'unica tribù è partito sull'Isola il tutti contro tutti. Nel corso della puntata ci sarà una vera e propria resa dei conti fatta di sfide, duelli e confronti fra i naufraghi, sempre più vicini alla finale.