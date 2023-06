"Ilary Blasi fuori da L'Isola dei Famosi, Pier Silvio scontento"

Ilary Blasi via da L'Isola dei Famosi? A lanciare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Nuovo Tv: pare che Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, non sia particolarmente soddisfatto dell'ultima edizione del reality show, in onda ogni lunedì sera su Canale 5. "Pier Silvio avrebbe cominciato ad analizzare L’Isola dei Famosi e quello che sta vedendo in queste prima settimane di programmazione non avrebbe ottenuto la sua approvazione", fa sapere la rivista. Costi eccessivi e ascolti poco esaltanti. Nel giro di poche settimane la trasmissione ha collezionato un ritiro dietro l'altro a causa di vari infortuni.