Disavventura per Ilary Blasi: "Se rubiamo nei negozi..."

Ilary Blasi è stata protagonista di una divertente e inattesa disavventura. La conduttrice dell 'Isola dei Famosi si è accorta di non aver fatto togliere l’antitaccheggio ad una camicia appena acquistata. Il congegno elettronico è rimasto attaccato all'indumento, scatenando l'ilarità della show girl e di Nicola Savino, che ne ha approfittato per riprendere la scena e mostrarla sui social.

La battuta di Savino su Ilary Blasi

“E ora come faccio?“, ha detto la Blasi mentre mostrava alle persone che erano sedute con lei a tavola la camicia. Quando si è accorta che Savino la stava filmando le ha detto: “La pianti?“, continuando a ridere. Non si è fatta attendere la risposta del conduttore: “Vabbè, se andiamo a rubare nei negozi basta saperlo. Come quell’attrice, Winona Ryder. Quando usciamo io non ti conosco“.