Chanel Totti in tv e su Instagram, social scatenati: “Meglio al naturale”

I commenti alla presenza di Chanel in tv

Molti utenti, commentando i video della puntata, hanno apprezzato la presenza di Chanel, evidenziando le differenze con le sue foto sui social. "E' molto meglio al naturale", hanno scritto in molti. "Completamente diversa da come appare sui social", ha rimarcato un'altra follower. "Non c'è che dire - ha sentenziato un'altra utente - dal vivo è davvero molto più bella".