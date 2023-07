"Ilary Blasi fuori da Mediaset, addio a L'Isola dei Famosi"

Dopo Barbara D'Urso anche Ilary Blasi potrebbe presto lasciare Mediaset. Stando a quanto riporta TvBlog per l'ex moglie di Francesco Totti "non ci saranno più programmi all’orizzonte sulle reti Mediaset nella prossima stagione televisiva. Mediaset avrebbe infatti deciso, nell’ottica di rinnovamento degli ultimi tempi, di non avvalersi più della sua conduzione". Il prossimo anno L'Isola dei Famosi dovrebbe tornare in onda con una nuova conduttrice.

Il percorso di Ilary Blasi a Mediaset

Ilary Blasi ha esordito a Mediaset nel 2001 in qualità di Letterina di Passaparola. Col tempo si è affermata come conduttrice al timone di svariati programmi quali: Le Iene, Festivalbar, Grande Fratello Vip, Balalaika, Eurogames, L'Isola dei Famosi, Star in the Star. Non sono mancate collaborazioni in Rai: la Blasi ha lavorato con Fabio Fazio a Che tempo che fa ed è stata valletta al Festival di Sanremo nel 2006.