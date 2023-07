Ilary Blasi e quella cena in Brasile: il mistero su Bastian si infittisce

Relax in Brasile per Ilary Blasi dopo le fatiche de L'Isola dei Famosi 2023. L'ex moglie di Francesco Totti sta documentando il suo viaggio sui social network, come è solita fare ormai da tempo. Tra le ultime storie quella che la vedono intenta a cenare al ristorante Aprazivel , dove il panorama su Rio de Janeiro è mozzafiato. La bionda conduttrice ha gustato alcuni piatti della cucina brasiliana, non svelando però chi c'era al suo fianco. E così il mistero su Bastian Muller si infittisce...

Ilary Blasi e Bastian Muller si sono lasciati?

In nessuna storia social dal Brasile Ilary Blasi ha taggato il compagno Bastian Muller. Da quando i due sono usciti allo scoperto l'ex signora Totti ha sempre condiviso il nome dell'imprenditore tedesco sul suo account Instagram. Più di qualcuno ha parlato così di crisi tra i due, ufficialmente insieme dallo scorso autunno. Al momento non ci sono né conferme né smentite. Non è da escludere però che Ilary abbia voluto di proposito evitare di mostrare Bastian per una questione di riservatezza o, perché no, per fare uno scherzo a tutti.