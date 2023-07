Ilary Blasi in Brasile con Bastian, ma prima una novità sui Rolex

ROMA - Si sta godendo le vacanze in Brasile insieme a Bastian, Ilary Blasi lo conferma ogni giorno attraverso post e stories sul suo profilo Instragram . Un viaggio da sogno per l'ex compagna di Francesco Totti, che sta dimostrando di aver messo alle spalle la precedente relazione. Restano però sempre vive le polemiche relative alla loro separazione e in particolare quella sui Rolex.

Ilary Blasi e la visita in un negozio Rolex

L'ultimo capitolo potrebbe essere avvenuto prima di partire alla volta di Rio de Janeiro, come riporta, con tanto di foto, il settimanale Chi: in questi scatti si può vedere infatti che Ilary ha avuto una riunione in un negozio Rolex a Roma. Un'immagine che potrebbe anche immortalare un momento di acquisti da parte della conduttrice televisiva, ma chiaramente non è da escludere che possa avere a che fare con la causa in corso con Francesco Totti.