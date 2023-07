Ilary Blasi è tornata in Italia: ecco la prima cosa che ha fatto

Ilary Blasi is back! Dopo due settimane in Brasile - dove è stata in vacanza con il compagno Bastian Muller - l'ex moglie di Francesco Totti è tornata a casa, a Roma. La conduttrice de L'Isola dei Famosi ha subito aggiornato i suoi follower, condividendo uno scatto della prima cosa che ha fatto una volta rientrata in Italia. Come tutti, Ilary è corsa al supermercato per fare scorta di cibo. Nel suo carrello della spesa, come mostra l'immagine condivisa sui social network, tanti e diversi alimenti: latte, uova, yogurt, carne, riso soffiato, wurstel e molto altro.