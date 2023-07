Ilary Blasi come Barbie, la figlia Chanel disapprova: "Non l'ho fatta uscire"

Anche Ilary Blasi contagiata dalla Barbie mania . La conduttrice si è recata al cinema con la figlia più piccola Isabel e le nipoti per andare a vedere il film del momento, con protagonista Margot Robbie . Supportata dalle bambine, l'ex moglie di Francesco Totti ha deciso di vestirsi proprio come la bambola più famosa: tutina aderente fucsia e fascia tra i capelli. Un look decisamente appariscente che però non ha convinto Chanel Totti...

Ilary Blasi come Barbie: Chanel Totti contraria

Per assistere al film molte persone in tutto il mondo stanno scegliendo di recarsi in sala con qualcosa di rosa per omaggiare Barbie. Così voleva fare pure Ilary Blasi, ma il suo outfit è stato bocciato da Chanel Totti. La ragazzina ha "obbligato" la madre a cambiare mise, optando per pantaloni color cammello e t-shirt nera. "Tranquilli ragazzi, non l'ho più fatta uscire come vi aveva mostrato nelle storie prima", ha fatto sapere la 16enne su Instagram.