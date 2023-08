Ilary Blasi e Michelle Hunziker scatenate in discoteca: notte di festa in Sardegna

ROMA - Mentre continua la 'guerra dei Rolex' con l'ex marito Francesco Totti e dopo la giornata in 'stile Barbie' al cinema con la famiglia , c'è un po' di tempo da dedicare anche alle amiche per Ilary Blasi che è stata avvistata con un'altra bionda amatissima dagli italiani in una discoteca in Sardegna , dove la 42enne showgirl sta trascorrendo un periodo di vacanza.

Ilary Blasi e Michelle Hunziker scatenate in pista

Ed è in un locale di Baja Sardinia, vicino a Porto Cervo, che Ilary si è scatenata in pista insieme a Michelle Hunziker. Look tutto argentato per la Blasi, in gonna e top, gilet a righe per la 46enne italo-svizzera. Una coppia che non è di certo passata inosservata e che ha illuminato con la sua bellezza la notte sarda.