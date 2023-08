Ilary Blasi e Bastian, è già finita? Gli indizi che fanno dubitare i social

ROMA - Mentre continua la 'guerra dei Rolex' con l'ex marito Francesco Totti, Ilary Blasi resta al centro delle voci di gossip estive che ipotizzano la fine della sua relazione con Bastian Muller. Ad alimentarle il fatto che i due non si mostrano più insieme sui social come facevano spesso in passato, con la showgirl che negli ultimi giorni si è rilassata in Sardegna dove si è anche scatenata in pista con la sua amica Michelle Hunziker.