Ilary Blasi, "montagna golosa" con il suo amore Bastian

CORTINA D'AMPEZZO - Ilary Blasi si trova a Cortina, cuore a cuore con il suo Bastian Muller. La conduttrice dell'Isola dei Famosi si gode la vacanza in montagna con la sua dolce metà e un gruppo di amici tra giri in bicicletta, lunghe camminate nei suggestivi paesaggi veneti e selfie che denotano una ritrovata serenità per l'ex moglie di Francesco Totti.