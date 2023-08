Ilary Blasi ancora in vacanza con Bastian: il vestito hot fa discutere

Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller. Dopo il Brasile e la breve sosta sulle Dolomiti la coppia è ora in Sardegna, dove si diverte tra mare, relax e discoteca. La conduttrice e l'imprenditore tedesco hanno passato una spensierata serata al Phi Beach, rinomato locale sardo, e qui l'ex moglie di Francesco Totti ha fatto storcere il naso a più di qualcuno per l'abito sfoggiato in discoteca...