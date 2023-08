Ilary Blasi e Bastian Muller: tutta la verità sulla crisi

Ilary Blasi ancora al centro del gossip. Da qualche giorno non si fa che parlare di una presunta crisi con Bastian Muller, suo compagno dallo scorso novembre. La coppia è costantemente monitorata da fan e appassionati di cronaca rosa ed è bastato qualche giorno di assenza sui social network per scatenare le voci di crisi. Niente di più falso, come sottolinea il settimanale Chi che ha paparazzato la conduttrice e il compagno sulle Dolomiti, in atteggiamenti molto complici.