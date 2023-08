"Ilary Blasi a Temptation Island, l'idea di Maria De Filippi"

Ilary Blasi potrebbe presto tornare in televisione. Stando a quanto scrive il settimanale Nuovo Tv l'ex moglie di Francesco Totti sarebbe in lizza per condurre la nuova edizione di Temptation Island , quella invernale che dovrebbe andare in onda su Canale 5 nei mesi più freddi. Sembra che Maria De Filippi , produttrice del format, abbia pensato alla Blasi pure in virtù delle recenti vicende personali che la vedono da un anno al centro del gossip.

Ilary Blasi nuova conduttrice di Temptation Island?

"Ilary è ironica, ha la battuta pronta e saprebbe aggiungere pepe ai confronti tra coppie che litigano per la gelosia. Di certe questioni, stando al lavoro dei suoi avvocati, pare che se ne intenda. Perché non trarne vantaggio in tv?", scrive la rivista. Al momento il futuro della Blasi è piuttosto incerto: molto probabilmente L'Isola dei Famosi non tornerà in onda nella prossima stagione televisiva e Ilary non ha progetti concreti all'orizzonte.

Temptation Island Winter presto in tv

Stando alle prime indiscrezioni Temptation Island Winter andrà in onda tra dicembre e gennaio e potrebbe avere tra le coppie alcuni volti famosi. Oltre ad Ilary Blasi si starebbero valutando anche i nomi di Filippo Bisciglia, che conduce da anni con successo la versione classica, e Lorella Cuccarini.