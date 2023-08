Ilary, vacanze in famiglia con Bastian e i parenti di... Totti

Continuano le vacanze di Ilary Blasi. Dopo la sosta sulle Dolomiti e quella in Sardegna, la conduttrice si è recata in Puglia, più precisamente in Salento. Con lei il fidanzato Bastian Muller, con il quale la relazione procede a gonfie vele. In barba alle malelingue, la coppia non sta attraversando alcun momento di crisi. I due si sono uniti ad un gruppo molto affiatato, di cui fanno parte anche Silvia e Melory - le sorelle di Ilary - e Chanel Totti insieme al fidanzato Christian Babalus.