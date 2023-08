Ilary Blasi, polemica sulla figlia Isabel: "È troppo piccola per questo"

Ancora critiche sui social network per Ilary Blasi. Questa volta il mondo del web ha avuto da ridire sulle unghie finte di Isabel, la figlia che la conduttrice ha avuto dall'ex marito Francesco Totti sette anni fa. Ilary ha postato su Instagram uno scatto della bambina che tiene in braccio il gatto Alfio e gli utenti più attenti non hanno potuto fare a meno di polemizzare e attaccare l'ex Letterina di Passaparola.