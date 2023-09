Ilary Blasi e Bastian, weekend di relax con le figlie di Totti

Ilary Blasi e il rapporto con Bastian Muller

Dallo scorso novembre ad oggi, il legame tra Ilary Blasi e Bastian Muller è cresciuto giorno dopo giorno, diventando sempre più forte. Non è chiaro se lei stia imparando il tedesco o lui l'italiano: la coppia, per il momento, comunica in inglese. Il prossimo 20 settembre la presentatrice tornerà in tribunale insieme a Francesco Totti per una nuova udienza relativa al divorzio.