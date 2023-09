Ilary e Bastian, l'ultima vacanza prima della grande battaglia

Vacanza di relax per Ilary Blasi e Bastian Muller. La coppia si è concessa un weekend alle terme, in Toscana, insieme a Isabel e Chanel Totti. Presente anche il fidanzato di quest'ultima, Cristian Babalus, ormai ben inserito nelle dinamiche di famiglia. Assente, invece, Cristian Totti che, con la fidanzata Melissa Monti, ha preferito stare con il padre Francesco e Noemi Bocchi a Ponza. Per Ilary un po' di riposo prima di un autunno che si preannuncia infuocato...