Ilary Blasi, il gatto Alfio dorme beato: la grande paura è ormai alle spalle

Buonanotte Alfio! Il gatto di Ilary Blasi dorme serenamente tra le braccia della piccola Isabel, come mostrato in una storia Instagram della conduttrice. L'ex moglie di Francesco Totti, così come tutta la famiglia, è molto legata al felino, che ha rischiato di perdere qualche tempo fa. Nell'estate 2022, nel bel mezzo del tam tam mediatico per la separazione tra Totti e Ilary, il quattrozampe era scomparso dalla villa di Sabaudia dove l'ex calciatore e l'ex moglie erano soliti trascorrere insieme le vacanze estive.