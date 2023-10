Ilary Blasi e il ritorno di Bastian: nuova fuga d'amore

Nuova fuga d'amore per Ilary Blasi e Bastian Muller. La coppia, che è stata separata per qualche settimana tanto da far pensare ad una crisi, è volata in Turchia per trascorrere qualche giorno lontano da tutto e da tutti. L'ex moglie di Francesco Totti ha postato alcune immagini su Instagram della cena romantica a Istanbul con l'imprenditore tedesco, conosciuto circa un anno fa.