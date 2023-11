Vladimir Luxuria ha un nuovo fidanzato grazie a Ilary Blasi e Bastian

Vladimir Luxuria in love. L'opinionista tv ha confidato in una recente intervista a Verissimo di essere innamorata in questo periodo. L'ex parlamentare si è mostrata nel salotto di Silvia Toffanin raggiante senza però svelare, forse per una sorta di scaramanzia, l'identità del suo nuovo compagno. Un uomo misterioso che Vladimir avrebbe conosciuto grazie ad Ilary Blasi e a Bastian Muller.

Chi è il fidanzato di Vladimir Luxuria e perché c'entra Ilary Blasi

"L'ex parlamentare avrebbe perso la testa, ricambiata, per uno dei migliori amici di Bastian Muller. - fa sapere il settimanale Oggi - Ormai fanno coppia fissa e hanno deciso di non nascondersi più. Ben presto dunque potrebbe rivelarne l'identità. Nessuna crisi invece per quanto riguarda llary e Bastian, più uniti che mai mentre si preparano per romantiche uscite a quattro". Muller, secondo indiscrezioni, potrebbe presto traslocare a Roma per amore della Blasi.

Vladimir Luxuria e la parole su Bastian Muller

Vladimir Luxuria ha conosciuto Bastian Muller la scorsa primavera, dopo aver lavorato con Ilary Blasi a L'Isola dei Famosi. "Ho conosciuto una persona affabile e simpatica", ha dichiarato a proposito dell'imprenditore tedesco, che fa ormai coppia fissa con la bionda conduttrice da un anno.