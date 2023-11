Ilary Blasi e Isola dei Famosi 2024: ecco cosa ha deciso Mediaset

L'Isola dei Famosi torna in tv nel 2024: ci sarà Ilary Blasi?

Molto probabilmente L'Isola dei Famosi andrà in onda ogni lunedì sera, come di consueto. Non è ancora chiaro, però, se alla guida ci sarà ancora una volta Ilary Blasi. Secondo Fanpage, la presenza dell'ex moglie di Francesco Totti sarebbe in bilico: potrebbe tornare per il quarto anno consecutivo o lasciare il posto ad altri come fatto in passato con il Grande Fratello Vip.