Grazie Ilary! Luxuria innamorata di Danilo: è il migliore amico di Bastian

Vladimir Luxuria è stata paparazzata da Novella 2000 con il nuovo fidanzato. Lui si chiama Danilo Zanvit Stecher, ha 37 anni (21 in meno dell'ex parlamentare) e viene definito dalle persone che lo conoscono come dolce e sensibile. La nuova coppia è stata fotografata mentre passeggiava nel giardino dell'Abbazia di Novacella, nel Nord Italia. Abbracci, carezze e tenerezze tra i due. Non solo: pare che a Bolzano Danilo abbia fatto conoscere Vladimir ai suoi amici più cari. Una love story, dunque, più seria che mai. E tutto merito di Ilary Blasi: Zanvit Stecher è infatti uno dei migliori amici di Bastian Muller , da un anno compagno dell'ex moglie di Totti.

Chi è il nuovo fidanzato di Vladimir Luxuria e perché c'entra Ilary Blasi

Prima delle foto ufficiali era stato il settimanale Oggi a spifferare del legame tra Vladimir Luxuria e la nuova fiamma e Ilary Blasi e Bastian Muller: "L'ex parlamentare avrebbe perso la testa, ricambiata, per uno dei migliori amici di Bastian Muller. Ormai fanno coppia fissa e hanno deciso di non nascondersi più. Ben presto dunque potrebbe rivelarne l'identità. Nessuna crisi invece per quanto riguarda llary e Bastian, più uniti che mai mentre si preparano per romantiche uscite a quattro".

Vladimir Luxuria e la parole su Bastian Muller, compagno di Ilary Blasi

Vladimir Luxuria ha conosciuto Bastian Muller la scorsa primavera, dopo aver lavorato con Ilary Blasi a L'Isola dei Famosi. "Ho conosciuto una persona affabile e simpatica", ha dichiarato a proposito dell'imprenditore tedesco che, secondo indiscrezioni, potrebbe presto traslocare a Roma per amore della Blasi.