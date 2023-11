Vladimir Luxuria: "Con Danilo una coppia aperta. Ilary Blasi mi ha aiutata"

Da giorni al centro del gossip Vladimir Luxuria ha finalmente parlato del suo nuovo fidanzato, Danilo Zanvit Stecher. In realtà una vecchia conoscenza per l'opinionista tv. "Conosco Danilo dal 2009, è stata un'amicizia lunga - ha spiegato Luxuria a Pomeriggio 5 di Myrta Merlino -. All'inizio ci siamo visti raramente, poi sempre più frequentemente. Quest'amicizia normale, con il tempo, si è trasformata in un'amicizia speciale". E poi: "Quando si parla di fidanzato o di amore soffro della sindrome del soffocamento, ho bisogno di sentirmi libera e preferisco definirla un'amicizia speciale anche perché è un ragazzo davvero speciale. Ci definiamo una coppia aperta, ma poi alla fine...". Luxuria ha rivelato: "Lui è un problem solver, cioè uno che ti risolve i problemi. Dato che prima ho conosciuto solo problems creator... non so, lui la mensola te la sa montare, un problema di elettricità te lo sa risolvere".