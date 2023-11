Ilary e Bastian: un viaggio speciale per festeggiare il primo anniversario

Un anno d'amore per Ilary Blasi e Bastian Muller . La conduttrice e l'imprenditore tedesco hanno iniziato la loro relazione giusto un anno fa. Per festeggiare questo primo anniversario la coppia è volata a New York. L'ex moglie di Franceso Totti ha postato su Instagram diverse foto e video della Grande Mela.

Ilary e Bastian a New York per il primo anniversario d'amore

Ilary Blasi ha condiviso uno scatto in cui, fasciata da una tuta maculata, è tra le braccia del compagno. Sullo sfondo una panoramica dei grattacieli e delle luci di New York. "After a year", ovvero "Un anno dopo", ha scritto la conduttrice aggiungendo un cuore rosso. Secondo indiscrezioni Bastian potrebbe presto traslocare a Roma per amore.