Ilary e Bastian, spunta un anello di lusso: ne parlerà a Verissimo?

Domenica Ilary Blasi andrà a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin. Sarà (anche) l’occasione per parlare del fidanzato Bastian Muller, mai nominato nel documentario “Unica”? Se lo chiedono in tanti pure perché all’anulare di Ilary sembra essere spuntato un anello molto prezioso. Secondo i rumors potrebbe essere un regalo di Bastian con cui, qualche giorno fa, ha festeggiato a New York il primo anniversario.