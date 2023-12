Fiorello sfotte Ilary Blasi: la nuova parodia di "Unica" è geniale

Continua lo sfottò di Fiorello ai danni di Ilary Blasi. Dopo il successo della clip in cui lo showman ha fatto la parodia di "Unica', ecco arrivare la seconda puntata dal titolo "Unico. Quella volta che ancora la bresaola". Questa volta il conduttore ha potuto contare anche sulla presenza di Luca Argentero e Amadeus, che hanno fatto delle brevi apparizioni. "Io so solo che stavo buttando la confezione di bresaola, vuota, nella plastica", scherza Fiorello in alcune immagini in cui non riesce nell'impresa e per sbaglio l'involucro finisce nel bidone della carta.