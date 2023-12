Ilary Blasi incinta? Ecco perché non ha sciato con Bastian

Ilary Blasi è davvero incinta di Bastian Muller? Il gossip si è diffuso velocemente sul web dopo la segnalazione di una testimone che ha beccato la conduttrice e il compagno a St.Moritz. "Ilary è incinta! Fonti sicurissime me l'hanno confermato, non ha sciato per tutta la vacanza", ha assicurato un'utente sui social network. La verità sarebbe però un'altra...