Ilary Blasi e la nuova borsa di lusso: regalo di Natale? Ecco quanto costa

Ilary Blasi ha scelto la Svizzera per trascorrere il suo Capodanno. L'ex moglie di Francesco Totti ha condiviso su Instagram alcuni video in cui è in volo: con lei la figlia più piccola Isabel. Ai più attenti non è sfuggita la borsa che la conduttrice ha sfoggiato in aereo: una borsa Kelly di Hermes. Forse un regalo di Natale del fidanzato Bastian Muller? Molto probabilmente sì data la grande passione di Ilary per gli accessori di lusso.