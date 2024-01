Ilary Blasi e Michelle Hunziker insieme a Capodanno con i nuovi amori

Una tavola imbandita in uno chalet a 3100 metri di altezza a Zermatt, in Svizzera. Così Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno trascorso il Capodanno insieme a un gruppo di amici e ai rispettivi nuovi compagni: Alessandro Carollo per la svizzera, Bastian Muller per la romana. Entrambe hanno voltato pagina dopo la fine dei rispettivi matrimoni con Tomaso Trussardi e Francesco Totti. Un'amicizia, quella tra Michelle e Ilary, nata tempo fa ma consolidata solo di recente grazie alla manager Graziella Lopedota.

Ilary Blasi: Capodanno insieme a Bastian Muller e Michelle Hunziker Per l'ultimo dell'anno Ilary Blasi ha sfoggiato un vestito rosso lungo con gonna in tulle abbinato al maglione di Natale, in pendant con Bastian Muller e la figlia di sette anni Isabel. Gli altri figli della conduttrice, Cristian e Chanel, hanno trascorso il Capodanno con i rispettivi fidanzati mentre Totti e Noemi Bocchi hanno scelto le Maldive per brindare all'inizio del 2024.

Alessandro Carollo, chi è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker Alessandro Carollo è un osteopata e fisioterapista che frequenta Michelle Hunziker da circa un anno. La coppia condivide la passione per le moto e gli sport estremi. Carollo non è mai stato sposato e non ha figli, a differenza della Hunziker che ha alle spalle due divorzi, tre figlie e un nipotino, il piccolo Cesare.

