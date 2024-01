"Ilary Blasi fuori da L'Isola dei Famosi", Vladimir Luxuria svela tutto

Ilary Blasi non condurrà L'Isola dei Famosi 2024? A sostenerlo un gossip riportato da Dagospia, che ha spifferato anche il nome della nuova presunta conduttrice: Vladimir Luxuria, opinionista fino alla scorsa edizione del reality show di Mediaset. Interpellata da Fanpage, però, l'ex parlamentare ha smentito tutto: "Non c’è nulla di vero e anzi, sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi. Non lo dico per scaramanzia, sai quelle cose per le quali uno non dice ‘in attesa di’. Davvero non c’è stata alcuna proposta".