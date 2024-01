Ilary Blasi glamour a Francoforte, Bastian la segue in bagno e...

Weekend d'amore per Ilary Blasi, volata a Francoforte dal suo Bastian Muller. La coppia, come mostrato dalla conduttrice sui social network, si è concessa una romantica cena in un ristorante con terrazza dalla vista panoramica. L'ex moglie di Francesco Totti più glamour che mai: per l'occasione ha indossato pelliccia, cappello di lana e una borsetta Gucci dal valore di 890 euro. Collant neri e maxi stivali di pelle. Nessun mini dress attilato ma un vestito in felpa che la Blasi ha sfoggiato in bagno, dove è stata seguita da Bastian...