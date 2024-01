Cristiano Iovino e Ilary Blasi: ora parla Vladimir Luxuria

A Pomeriggio 5 di Myrta Merlino si è discusso ampiamente dell'intervista di Cristiano Iovino, quella in cui il personal trainer sostiene di aver avuto una frequentazione intima con Ilary Blasi durante il matrimonio con Francesco Totti. A dire la sua anche Vladimir Luxuria, che conosce bene la conduttrice romana. "Vero che sembra una telenovela e ogni volta si aggiunge un protagonista diverso. Io non so proprio se Ilary ha preso il caffè, anche l’ammazzacaffè o altro con questo bel giovane. La verità la sanno soltanto loro", ha detto Vladi, per poi aggiungere altro...