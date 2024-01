Ilary Blasi dopo Totti, la nuova vita con Bastian: "Mi imbarazzo a..."

"La cosa che mi ha dato più fastidio? Essere additata come una poco di buono". Ilary Blasi ha presentato alla Mondadori di Milano in Piazza Duomo, il suo libro "Che stupida". La conduttrice, che ha appena ricevuto il Tapiro d'oro da Striscia la Notizia, è tornata a parlare della fine del matrimonio con Francesco Totti: "Io ho provato a recuperare il mio matrimonio. Ma è come se avessi trovato una sorta di muro di gomma". Ilary Blasi ha deciso di svelare la sua versione sulla fine del matrimonio con l'ex capitano della Roma, in una docu-serie e attraverso il libro. "È stato un atto di libertà che mi ha aiutato a metabolizzare ciò che mi è successo. Io sono una mamma, ma sono anche una donna di spettacolo. Tutti parlavano di me, quindi facendo questo di lavoro, ho deciso di non rimanere in silenzio".