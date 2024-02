"Ilary Blasi non è una santa": lo sfogo inaspettato di Karina Cascella

Karina Cascella contro Ilary Blasi. L'ex opinionista di Uomini e Donne e Pomeriggio 5 si è scagliata contro la conduttrice in un lungo sfogo sui social network. "Ragazzi, va bene tutto, che è una coppia pubblica, sicuramente super conosciuti. Totti è un grandissimo calciatore, un grandissimo campione, lei ha fatto il suo percorso televisivo ma non è che stiamo parlando della regina Elisabetta e del consorte. Ma si potrà scrivere libri e serie tv e interviste tutti i giorni, ovunque radio, televisioni, per parlare del divorzio. Ci avete ucciso la salute!", ha fatto sapere Karina.

Karina Cascella contro Ilary Blasi: "Non è una santa"

Karina Cascella ha aggiunto riguardo a Ilary Blasi: "No, non è possibile, questa sembra che ha divorziato solo lei! Io poi dico, anche le persone che scrivono continuamente ‘brava, brava, brava’. Ma brava di cosa? Ma brava perché? Che ha fatto di così straordinario? Cioè, lui ha fatto quello che ha fatto, ma lei mica era una santa, eh!". E poi: "Anche perché non ci crede nessuno che andava a Milano a prendersi un caffè. Ora, va bene tutto, ma si sapeva che non era un caffè. E continua, continua, continua. Un po’ di amor proprio! Ora qualche soldarello te lo sei guadagnato con la serie tv, le interviste, avanti e indietro… E ora basta! Ci hai ucciso. Ci avete sfrantumato".