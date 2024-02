Ilary Blasi attrice sul set con Giampaolo Morelli: cosa farà dopo "Unica"

ROMA - Dopo aver catturato l'attenzione dei suoi fan e degli appassionati di gossip come protagonista della serie 'Unica' trasmessa da Netflix, in cui ha raccontato particolari e retroscena sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha indossato i panni della scrittrice firmando il libro 'Che stupida' e ora sembra pronta a diventare... attrice.

Ilary Blasi sul set del film di Morelli

Ad annunciarlo indirettamente, attraverso delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram, è stata la stessa ex presentatrice delle 'Iene' che ha postato alcune immagini dal set di 'L'amore e altre seghe mentali', film in lavorazione con la regia di Giampaolo Morelli che fa anche parte del cast. Divenuto celebre interpretando in tv 'L'ispettore Coliandro', il 49enne napoletano che è stato protagonista della serie di Sky 'Non ci resta che il crimine' ha forse deciso di assegnare una parte a Ilary Blasi?. "Oggi attrice" e "Vita da set" ha scritto lei intanto nelle immagini postate sui social, in una delle quali si vede la targhetta con il suo nome sulla porta di un camerino, mentre i suoi fan aspettano con ansia altri dettagli...