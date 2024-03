Selvaggia attacca Ilary Blasi e svela quante copie del suo libro ha venduto

Le vendite di 'Che stupida', il libro in cui Ilary Blasi racconta la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, non starebbero andando così bene. A farlo sapere Selvaggia Lucarelli con un messaggio su X in cui punge la conduttrice Mediaset: "Il pubblicizzatissimo libro di Ilary Blasi ‘Che stupida’ ha venduto 8.470 copie. (dati aggiornati a ieri di GFK)".