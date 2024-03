Isola dei Famosi torna l'8 aprile senza Ilary Blasi: tutte le novità ufficiali

Torna in tv L'Isola dei Famosi ma senza Ilary Blasi. Dopo le tre ultime edizioni Mediaset ha deciso di sostituire l'ex moglie di Francesco Totti con Vladimir Luxuria, ex concorrente, inviata e opinionista del reality show. Con un comunicato stampa l'azienda ha ufficializzato l'ex parlamentare alla guida del programma insieme ad altre novità. In Honduras non ritroveremo più Alvin come inviato così come Enrico Papi non tornerà in studio con le sue opinioni.