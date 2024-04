Vladimir Luxuria: "Non ho rubato il posto a Ilary". E svela perché non ha completato la transizione

Vladimir Luxuria è pronta a condurre L'Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 lunedì 8 aprile. "Non ho fatto fuori Ilary Blasi – ha dichiarato al Corriere della Sera – Quest’idea del mondo dello spettacolo che appena uno gira le spalle bisogna accoltellarlo non mi appartiene, io il coltello lo uso solo per affettare il pane. Non ho fatto fuori Ilary come lei non aveva fatto fuori Alessia Marcuzzi. Tocca qua, tocca là. Oggi tocca a me". L'ex parlamentare è stata fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi, che ha deciso di rivoluzionare il programma.

Perché Vladimir Luxuria non ha completato il processo di transizione

Vladimir Luxuria ha spiegato per la prima volta perché non ha mai completato il processo di transizione: "Non ho completato la transizione perché nei miei rapporti sessuali voglio anche l’appagamento, e dato che mi piace raggiungere l’orgasmo, non voglio privarmene". E poi: "Sui documenti sono Wladimiro Guadagno. Potrei cambiare, ma non gli ho mai dato importanza: sono una non binaria ante litteram. Però ho combattuto affinché chi volesse, potesse farlo. Problemi con il passaporto? Una volta in Russia, dove Vladimir è come Gennaro a Napoli. E in Israele, perché temevano fossi una spia".