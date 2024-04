Vladimir Luxuria all'Isola ringrazia Ilary Blasi: "Cosa ha fatto per me"

Vladimir Luxuria ha inaugurato L'Isola dei Famosi 2024 con dolci parole per le conduttrici e i conduttori che l'hanno preceduta alla guida del reality show. Da Simona Ventura a Nicola Savino, passando per Alessia Marcuzzi e senza dimenticare Ilary Blasi , capitana degli ultimi tre anni. L'ex parlamentare ha ringraziato in diretta l'ex moglie di Francesco Totti, con la quale ha instaurato un ottimo rapporto proprio grazie al programma Mediaset.

Vladimir Luxuria dice grazie a Ilary Blasi

"Saluto Ilary Blasi, la mia amica. Ieri ci siamo sentite - ha fatto sapere Vladimir Luxuria a L'Isola dei Famosi - So che stai lì a guardarci divanata divinamente. Grazie di tutte le parole di incoraggiamento che mi hai detto". In passato la Blasi ha commentato con entusiasmo la promozione di Vladi: "Sono d’accordo con l’azienda, abbiamo convenuto che il progetto dovesse cambiare. Ho condotto tre anni il Gf VIP e tre anni l’Isola, diciamo che ho chiuso un cerchio. Faccio il tifo per Vlady per questa nuova avventura e non mi sento di darle consigli perché io non sono la presentatrice classica e lei non credo ne abbia bisogno".