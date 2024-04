Ilary Blasi, oggi il compleanno: come festeggia e con chi

Tanti auguri Ilary Blasi! Il 28 aprile la conduttrice ha compiuto 43 anni . Un compleanno che l'ex moglie di Francesco Totti ha voluto festeggiare all'estero con gli affetti più cari: il compagno Bastian Muller e i figli Cristian, Chanel e Isabel. Tutti insieme sono volati in Cappadocia , dove hanno assistito allo spettacolo delle mongolfiere che si alzano in volo. Un’esperienza indimenticabile, tra scorci suggestivi e atmosfera dipinta dalle luci dell’alba. Tra relax, divertimento e avventura.

Il compleanno di Ilary Blasi in Cappadocia

Alle 5 di mattina del 28 aprile Ilary Blasi ha pubblicato la prima storia su Instagram: è ancora buio, si intravede giusto qualche lieve bagliore del giorno, ma il cielo è illuminato dai fuochi che alimentano le mongolfiere. "Così inizia il mio compleanno", ha scritto la presentatrice per poi condividere diverse foto con Bastian Muller e ai figli.

Gli auguri di compleanno a Ilary Blasi

Tanti i messaggi di auguri rivolti a Ilary Blasi, a partire da quello dei figli Cristian, Chanel e Isabel, che hanno scritto: "La nostra spalla, auguri mamma". E poi Bastian Muller: "Buon compleanno amore mio, vivi per i momenti che non puoi esprimere a parole". Non sono mancati quelli di Melory Blasi ("Tanti auguri sorella. Ti voglio bene") e quelli dell'amica Michelle Hunziker ("Che bello, ti vedo davvero felice amica mia e questo mi fa volare! Auguri unica").