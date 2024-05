Ilary Blasi in festa: la torta di compleanno è tutta da ridere

Continuano i festeggiamenti per il compleanno di Ilary Blasi: lo scorso 28 aprile la conduttrice ha compiuto 43 anni. Per l'occasione si è regalata una vacanza in Cappadocia con il compagno Bastian Muller e i figli Cristian, Chanel e Isabel, ma al rientro in Italia ha voluto festeggiare con tutta la famiglia. Genitori, sorelle, cognati e amici più cari per una domenica all'insegna di grigliata, risate e tanto divertimento. E non è mancata una torta speciale con una scritta che rappresenta l'ex moglie di Francesco Totti, da sempre verace, autoironica e pratica.