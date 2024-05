L'Isola dei Famosi rivuole Ilary Blasi: "Pronti a tutto, anche a lasciare Canale 5"

L'Isola dei Famosi con Vladimir Luxuria è un flop. La nuova edizione è seguita a malapena da due milioni di telespettatori. Una situazione che ha messo in allerta Banijay, la società che produce il reality show. Secondo le indiscrezioni di TvBlog: "Banijay pare non abbia gradito la decisione di affidare la conduzione del programma a Vladimir Luxuria e ora che i risultati di ascolto gli danno ragione, ha avviato una interlocuzione con Mediaset circa il futuro della sua trasmissione. Dal canto suo Mediaset sta prendendo atto degli ascolti in calo del programma e sta accarezzando l’idea, nel caso il format resti a Cologno Monzese, di fare un passo indietro circa il cast".

Ilary Blasi torna a condurre L'Isola dei Famosi

"Si vocifera di un ritorno di Ilary Blasi alla conduzione della prossima edizione de L’isola dei Famosi. Magari con qualche vero famoso in più nel cast. - fa sapere sempre il portale - Battiti Live, che passa su Canale 5, sarà il banco di prova per Ilary Blasi per la decisione finale di Mediaset circa il ritorno della conduttrice alla guida de L’isola dei Famosi". Ma Banijay starebbe valutando anche le offerte di altre reti pronte ad acquistare il format: "La famosa società di produzione ha già richieste per un format che ha mercato. L’Isola dei Famosi 2025 dunque in ogni caso con Ilary Blasi, a Canale 5 o altrove".